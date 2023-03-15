Предполагаемый организатор теракта в Брянской области Капустин внесён в список террористов
- РИА Новости
В списке террористов на сайте Росфинмониторинга появились данные Капустина.
«Капустин Денис Евгеньевич, 06.03.1984. Москва», — говорится в перечне.
6 марта ФСБ России заявила, что организатором и участником нападения на жителей Брянской области является гражданин России Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ.
Также, по данным спецслужбы, Капустин является организатором покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.
2 марта появилась информация, что с Украины в Климовский район Брянской области проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.
Позднее ФСБ показала видео обстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области.