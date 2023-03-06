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ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на главу «Царьграда» Малофеева

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Федеральная служба безопасности России предотвратила покушение украинских спецслужб на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Организатором покушения является действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который участвовал в нападении на жителей Брянской области.
ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на главу «Царьграда» Малофеева
  • РИА Новости

«Террористический акт планировалось осуществить путём подрыва самодельного взрывного устройства, прикреплённого под автомобиль К. Малофеева», — сообщила ФСБ.

По такой же схеме действовали агенты украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, напомнили в службе.

По факту покушения в отношение Капустина возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и об участии в деятельности террористической организации, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ.

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