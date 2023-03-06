ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на главу «Царьграда» Малофеева
- РИА Новости
«Террористический акт планировалось осуществить путём подрыва самодельного взрывного устройства, прикреплённого под автомобиль К. Малофеева», — сообщила ФСБ.
По такой же схеме действовали агенты украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, напомнили в службе.
По факту покушения в отношение Капустина возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и об участии в деятельности террористической организации, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ.