ФСБ: после нападения украинских боевиков в Брянской области расследуется дело о теракте
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
Как сообщило ведомство, организатором и участником нападения является гражданин России Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ.
«Несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе ребёнка, а также занимались мародёрством», — говорится в сообщении.
Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.