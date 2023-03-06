ФСБ: после нападения украинских боевиков в Брянской области расследуется дело о теракте

Террористы, напавшие на село в Брянской области, использовали методы нацистов времён Великой Отечественной войны, заявили в ФСБ России. По факту преступлений так называемого Русского добровольческого корпуса расследуется уголовное дело о теракте.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Как сообщило ведомство, организатором и участником нападения является гражданин России Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ.

«Несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе ребёнка, а также занимались мародёрством», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.