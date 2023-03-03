«Преступление не останется безнаказанным»: МИД России указал на использование натовского оружия при теракте под Брянском

Убийства двух мирных в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия, говорится в заявлении МИД России. В связи с этим российские дипломаты указали, что возникает вопрос о квалификации государств — членов Североатлантического альянса в качестве соучастников преступлений киевского режима и спонсоров терроризма. На Смоленской площади также заверили, что преступление, в ходе которого также пострадал ребёнок, не останется безнаказанным. Отметим, что врачи уже провели операцию по извлечению пули из тела ребёнка. Мальчика в больничной палате, помимо родных, навестил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Министерство иностранных дел России выпустило заявление с осуждением возмутительного теракта, совершённого украинскими диверсантами в двух приграничных сёлах Брянской области. В результате действий подконтрольных киевскому режиму террористов погибли двое мирных жителей и был тяжело ранен ребёнок.

«Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — говорится в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что сделали соответствующие выводы из произошедшего.

«Российские следственные органы приступили к расследованию. Данное преступление не останется безнаказанным», — заключили в МИД РФ.

Утром 3 марта ФСБ России опубликовала кадры, на которых видны последствия проникновения украинских диверсантов в населённые пункты Климовского района Брянской области.

Напомним, что жертвами террористического акта стали двое мирных жителей — они управляли расстрелянными автомобилями, запечатлёнными на видео.

Также продемонстрировано вооружение, оставленное боевиками: мины и гранатомёт иностранного производства.

Кадры от ФСБ из Брянской области, где 2 марта на мирных жителей напали украинские диверсанты

В то же время директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов заверил, что жизни мальчика Фёдора, 2012 года рождения, получившего огнестрельное ранение в ходе нападения украинских диверсантов, ничего не угрожает, была проведена операция по извлечению пули.

«Технически операция проходила в штатном режиме, но операция была длительная. Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости. В результате четырёхчасовой операции пуля была извлечена. Повреждений внутренних органов — сердца, лёгких, крупных кровеносных сосудов — выявлено не было», — цитирует его РИА Новости.

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что Фёдору удалось помочь двум девочкам, которые ехали с ним в школу в одной из расстрелянных машин. «Ребёнок десяти лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок», — говорил он.

После этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что готовятся документы для награждения мальчика медалью «За отвагу». 3 марта глава региона лично посетил пострадавшего.

«Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму», — написал он в Telegram.

Губернатор Брянской области заверил, что власти окажут помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз навестил в больнице мальчика Фёдора, пострадавшего в результате нападения украинских диверсантов

© Telegram-канал А.В. Богомаза

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин восхищён героизмом ребёнка и погибшего мужчины, который вёз детей.

«Слушайте, разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими. Сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», — сказал он.

Напомним, утром 2 марта украинские диверсанты проникли в село Любечане Климовского района Брянской области. Позднее вечером в ФСБ сообщили, что украинских националистов удалось выдавить на территорию Украины, после чего по ним был нанесён «массированный артиллерийский удар».

Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

«Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, — «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним», — подчёркивал президент России.

По факту случившегося на место происшествия по поручению Александра Бастрыкина была направлена следственная группа центрального аппарата Следственного комитета. Они уже приступили к проведению следственных действий на территории населенного пункта.

В Кремле, в свою очередь, заверили, что произошедший теракт будет разбираться для недопущения подобного в будущем: «Будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Между тем представители органов власти Брянской области сообщили, что накануне в регионе действовали две украинские ДРГ.

«С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе восьми часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооружённые люди с жёлтыми повязками. Это (были. — RT) разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа», — заявил в разговоре с ТАСС Николай Самусев, глава Нового Ропска, находящегося между сёлами Сушаны и Любечане.

Он также рассказал о действиях украинских диверсантов. Так, по его словам, в Сушанах они выстрелили из гранатомёта по жилому дому, который полностью сгорел. При этом в Любечанах боевики вели огонь по мирным жителям.

«Человек ехал со смены, оператор газовой котельной в средней школе, он долгое время не выходил на связь. О нём ничего не было известно. Потом выяснилось, что он был в машине, изрешечённой», — заметил Самусев.