Мальчик, спасший девочек в Брянской области, находится в стабильном состоянии после ранения

Раненный украинскими диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик находится в стабильном состоянии.

«Стабилен, всё хорошо», — сказали РИА Новости в пресс-службе губернатора Александра Богомаза, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего ребёнка.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины.

Губернатор области Александр Богомаз отметил, что ребёнок будет представлен к государственной награде.