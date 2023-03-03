Узнать больше

Мальчик, спасший девочек в Брянской области, находится в стабильном состоянии после ранения

Короткая ссылка
Раненный украинскими диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик находится в стабильном состоянии.
Мальчик, спасший девочек в Брянской области, находится в стабильном состоянии после ранения
  • РИА Новости

«Стабилен, всё хорошо», — сказали РИА Новости в пресс-службе губернатора Александра Богомаза, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего ребёнка.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины.

Губернатор области Александр Богомаз отметил, что ребёнок будет представлен к государственной награде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить