Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область после атаки украинских боевиков
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Он поручил следственной группе центрального аппарата оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района.
Сейчас там проводятся оперативные мероприятия.
2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.
По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.