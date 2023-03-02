Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область после атаки украинских боевиков

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил следственную группу на место нападения украинских националистов в Брянской области.

Он поручил следственной группе центрального аппарата оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района.

Сейчас там проводятся оперативные мероприятия.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.