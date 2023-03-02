Пострадавшему при теракте в Брянской области мальчику провели успешную операцию

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавшему при совершённом украинскими террористами теракте мальчику провели успешную операцию.

«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства», — написал Богомаз в Telegram.

Отмечается, что мальчик находится под постоянным наблюдением специалистов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя теракт в Брянской области, призвал «привлечь к ответу» семьи террористов, если они находятся в России.