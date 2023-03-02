Узнать больше

Пострадавшему при теракте в Брянской области мальчику провели успешную операцию

Короткая ссылка
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавшему при совершённом украинскими террористами теракте мальчику провели успешную операцию.
Пострадавшему при теракте в Брянской области мальчику провели успешную операцию
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства», — написал Богомаз в Telegram.

Отмечается, что мальчик находится под постоянным наблюдением специалистов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя теракт в Брянской области, призвал «привлечь к ответу» семьи террористов, если они находятся в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить