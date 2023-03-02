Узнать больше

ФСБ проводит в Брянской области операцию по уничтожению украинских националистов

Короткая ссылка
Роман Шимаев
ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Климовский район региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По его данным, в результате атаки диверсантов погиб один местный житель, ранения получил десятилетний ребёнок.
ФСБ проводит в Брянской области операцию по уничтожению украинских националистов
  • РИА Новости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 02 марта 2023

    Дмитрий Песков подчеркнул, что в Брянской области принимаются меры для уничтожения проникших на территорию региона террористов.

    «На международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», — добавил пресс-секретарь президента России.

  • Владимир Путин проведёт мероприятие по открытию Года педагога в онлайн-режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • Владимир Путин получает регулярные доклады по линии силовых ведомств в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области.

    «В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

  • Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил гибель одного местного жителя в результате атаки украинской ДРГ.

    «В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребёнок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает», — написал он в своём Telegram-канале.

  • Как рассказал RT житель Климовского района Брянской области, сейчас в районе везде выставлены блокпосты, свободно передвигаться между сёлами и посёлками могут только только военные.

  • Проникшие в Брянскую область украинские диверсанты отпустили фельдшера села Любечане, которого ранее взяли в заложники.

    «В ходе нападения украинских диверсантов был захвачен фельдшер села Любечане, его сейчас уже отпустили. Медработник ехал на личной машине из села Новый Ропск, был в салоне один», — заявил местный житель в разговоре с ТАСС.

    По его словам, выехать из населённого пункта никто не может, поскольку слышны звуки стрельбы.

  • Ситуация на границе с Украиной находится под пристальным контролем, сообщили в погранслужбе Белоруссии на фоне инцидента в Брянской области России.

    «Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно. Охрана границы на всём протяжении участка государственной границы с Украиной осуществляется в усиленном режиме», — заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский в разговоре с ТАСС.

  • Отметим, что другой приграничный с Украиной регион России подвергся обстрелу со стороны Украины.

    Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино погиб один мужчина, ещё один госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь.

    «Всего зафиксировали пять прилётов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три домовладения. Окончательная ясность появится после подомового обхода. Также в результате обстрела в посёлке нарушено электроснабжение», — написал он в своём Telegram-канале.

  • Между тем замгубернатора Брянской области Елена Егорова опровергла сообщения об обстреле школьного автобуса.

    «Не было там школьного автобуса. Нет детей в заложниках никаких. У нас на тех территориях не работают школы, они на дистанте», — цитирует её РИА Новости.

  • Кроме того, украинский беспилотник атаковал жилой дом в селе Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить