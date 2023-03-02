ФСБ проводит в Брянской области операцию по уничтожению украинских националистов

ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Климовский район региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По его данным, в результате атаки диверсантов погиб один местный житель, ранения получил десятилетний ребёнок.

РИА Новости