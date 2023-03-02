ФСБ проводит в Брянской области операцию по уничтожению украинских националистов
- РИА Новости
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02 марта 2023
Дмитрий Песков подчеркнул, что в Брянской области принимаются меры для уничтожения проникших на территорию региона террористов.
«На международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», — добавил пресс-секретарь президента России.
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Владимир Путин проведёт мероприятие по открытию Года педагога в онлайн-режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Владимир Путин получает регулярные доклады по линии силовых ведомств в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области.
«В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил гибель одного местного жителя в результате атаки украинской ДРГ.
«В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребёнок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает», — написал он в своём Telegram-канале.
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Как рассказал RT житель Климовского района Брянской области, сейчас в районе везде выставлены блокпосты, свободно передвигаться между сёлами и посёлками могут только только военные.
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Проникшие в Брянскую область украинские диверсанты отпустили фельдшера села Любечане, которого ранее взяли в заложники.
«В ходе нападения украинских диверсантов был захвачен фельдшер села Любечане, его сейчас уже отпустили. Медработник ехал на личной машине из села Новый Ропск, был в салоне один», — заявил местный житель в разговоре с ТАСС.
По его словам, выехать из населённого пункта никто не может, поскольку слышны звуки стрельбы.
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Ситуация на границе с Украиной находится под пристальным контролем, сообщили в погранслужбе Белоруссии на фоне инцидента в Брянской области России.
«Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно. Охрана границы на всём протяжении участка государственной границы с Украиной осуществляется в усиленном режиме», — заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский в разговоре с ТАСС.
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Отметим, что другой приграничный с Украиной регион России подвергся обстрелу со стороны Украины.
Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино погиб один мужчина, ещё один госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь.
«Всего зафиксировали пять прилётов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три домовладения. Окончательная ясность появится после подомового обхода. Также в результате обстрела в посёлке нарушено электроснабжение», — написал он в своём Telegram-канале.
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Между тем замгубернатора Брянской области Елена Егорова опровергла сообщения об обстреле школьного автобуса.
«Не было там школьного автобуса. Нет детей в заложниках никаких. У нас на тех территориях не работают школы, они на дистанте», — цитирует её РИА Новости.
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Кроме того, украинский беспилотник атаковал жилой дом в селе Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.