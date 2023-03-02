Путин назвал терактом случившееся в Брянской области

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

«Совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», — сказал он.

Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов.

В результате действий диверсионной группы погиб водитель легкового автомобиля.

Раненный в результате действий диверсантов в Брянской области ребёнок доставлен в больницу в Брянске, его жизни ничто не угрожает.

В ФСБ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов.