Богомаз: в результате действий украинской ДРГ погиб водитель легкового автомобиля
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«В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля», — написал он в Telegram.
Утром 2 марта Богомаз заявил, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов.
В ФСБ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов.