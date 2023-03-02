Богомаз: в результате действий украинской ДРГ погиб водитель легкового автомобиля

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате действий диверсионной группы погиб водитель легкового автомобиля.

«В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля», — написал он в Telegram.

Утром 2 марта Богомаз заявил, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов.

В ФСБ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов.