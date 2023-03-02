Группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района Брянской области
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ», — написал он в Telegram.
Диверсанты обстреляли автомобиль, погиб один человек.
Также в результате инцидента был ранен ребёнок, он госпитализирован.
Ранее ВС России сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области.