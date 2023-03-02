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Группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района Брянской области

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На территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов.
Группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района Брянской области
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ», — написал он в Telegram.

Диверсанты обстреляли автомобиль, погиб один человек.

Также в результате инцидента был ранен ребёнок, он госпитализирован.

Ранее ВС России сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области.

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