Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ над Суражским районом
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«Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ», — написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России займётся расследованием фактов обстрелов населённых пунктов в Брянской и Белгородской областях со стороны ВСУ.
В ведомстве сообщили, что, по сообщениям органов исполнительной власти, в результате артиллерийского обстрела села Зерново Суземского района Брянской области «произошло возгорание жилого домовладения».
9 февраля Богомаз заявил, что российская система ПВО отразила атаку украинских БПЛА на Стародубский округ Брянской области.
По его словам, из девяти атаковавших беспилотников все были сбиты.