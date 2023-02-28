Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ над Суражским районом

ВС России сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суражским районом Брянской области.

«Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ», — написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России займётся расследованием фактов обстрелов населённых пунктов в Брянской и Белгородской областях со стороны ВСУ.

В ведомстве сообщили, что, по сообщениям органов исполнительной власти, в результате артиллерийского обстрела села Зерново Суземского района Брянской области «произошло возгорание жилого домовладения».

9 февраля Богомаз заявил, что российская система ПВО отразила атаку украинских БПЛА на Стародубский округ Брянской области.

По его словам, из девяти атаковавших беспилотников все были сбиты.