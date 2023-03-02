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ФСБ: в Брянской области проводится операция по уничтожению украинских националистов

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Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов.
ФСБ: в Брянской области проводится операция по уничтожению украинских националистов
  • РИА Новости

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов.

Как сообщалось, диверсанты обстреляли автомобиль, погиб один человек.

Также в результате инцидента был ранен ребёнок, он госпитализирован.

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