ФСБ: в Брянской области проводится операция по уничтожению украинских националистов

Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов.

Как сообщалось, диверсанты обстреляли автомобиль, погиб один человек.

Также в результате инцидента был ранен ребёнок, он госпитализирован.