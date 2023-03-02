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Глава Брянской области Богомаз: жизни раненного диверсантами мальчика ничто не угрожает

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Раненный в результате действий диверсантов в Брянской области ребёнок доставлен в больницу в Брянске, его жизни ничто не угрожает.
Глава Брянской области Богомаз: жизни раненного диверсантами мальчика ничто не угрожает
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ранение получил мальчик 2012 года рождения.

Богомаз также заявил, что в результате действий диверсионной группы погиб водитель легкового автомобиля.

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