Глава Брянской области Богомаз: жизни раненного диверсантами мальчика ничто не угрожает

Раненный в результате действий диверсантов в Брянской области ребёнок доставлен в больницу в Брянске, его жизни ничто не угрожает.

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Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ранение получил мальчик 2012 года рождения. Богомаз также заявил, что в результате действий диверсионной группы погиб водитель легкового автомобиля.