Глава Брянской области Богомаз: жизни раненного диверсантами мальчика ничто не угрожает
Раненный в результате действий диверсантов в Брянской области ребёнок доставлен в больницу в Брянске, его жизни ничто не угрожает.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ранение получил мальчик 2012 года рождения.
Богомаз также заявил, что в результате действий диверсионной группы погиб водитель легкового автомобиля.
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