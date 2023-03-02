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Кадыров призвал «привлечь к ответу» семьи совершивших теракт в Брянской области

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя теракт в Брянской области, призвал «привлечь к ответу» семьи террористов, если они находятся в России.
Кадыров призвал «привлечь к ответу» семьи совершивших теракт в Брянской области
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», — написал он в своём Telegram.

Как отметил Кадыров, родственников террористов надо тщательно и основательно проверить, так как опыт показывает, что без «содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят».

Вместе с этим глава Чечни выразил мнение, что теракт является поводом для введения военного положения ещё в ряде регионов.

«Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов. 

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