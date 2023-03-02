ФСБ: украинских боевиков выдавили из Брянской области и нанесли по ним артиллерийский удар

Федеральная служба безопасности России сообщила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена», — заявила спецслужба.

Противник был выдавлен на территорию Украины, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры.

На украинской территории по противнику «нанесён массированный артиллерийский удар», заявили в ФСБ.

2 марта спецслужба сообщила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов. В ходе проверки и осмотра местности в Климовском районе обнаружено множество взрывных устройств, сейчас там идёт разминирование.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.