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ФСБ: украинских боевиков выдавили из Брянской области и нанесли по ним артиллерийский удар

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Федеральная служба безопасности России сообщила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.
ФСБ: украинских боевиков выдавили из Брянской области и нанесли по ним артиллерийский удар
  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена», — заявила спецслужба.

Противник был выдавлен на территорию Украины, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры.

На украинской территории по противнику «нанесён массированный артиллерийский удар», заявили в ФСБ.

2 марта спецслужба сообщила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов. В ходе проверки и осмотра местности в Климовском районе обнаружено множество взрывных устройств, сейчас там идёт разминирование.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

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