ФСБ: украинских боевиков выдавили из Брянской области и нанесли по ним артиллерийский удар
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«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена», — заявила спецслужба.
Противник был выдавлен на территорию Украины, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры.
На украинской территории по противнику «нанесён массированный артиллерийский удар», заявили в ФСБ.
2 марта спецслужба сообщила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов. В ходе проверки и осмотра местности в Климовском районе обнаружено множество взрывных устройств, сейчас там идёт разминирование.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.