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ФСБ: в Климовском районе Брянской области обнаружено множество взрывных устройств

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В ходе проверки и осмотра местности в Климовском районе Брянской области обнаружено множество взрывных устройств, сейчас там идёт разминирование.
ФСБ: в Климовском районе Брянской области обнаружено множество взрывных устройств
  • РИА Новости

Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

«Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идёт разминирование», — заявило ведомство.

В настоящее время ситуация в населённых пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов, отметили в ФСБ.

2 марта спецслужба сообщила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов.

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