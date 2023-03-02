ФСБ: в Климовском районе Брянской области обнаружено множество взрывных устройств
- РИА Новости
Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.
«Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идёт разминирование», — заявило ведомство.
В настоящее время ситуация в населённых пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов, отметили в ФСБ.
2 марта спецслужба сообщила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов.