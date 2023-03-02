ФСБ: в Климовском районе Брянской области обнаружено множество взрывных устройств

В ходе проверки и осмотра местности в Климовском районе Брянской области обнаружено множество взрывных устройств, сейчас там идёт разминирование.

РИА Новости

Об этом сообщила Федеральная служба безопасности. «Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идёт разминирование», — заявило ведомство. В настоящее время ситуация в населённых пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов, отметили в ФСБ. 2 марта спецслужба сообщила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооружённых украинских националистов.