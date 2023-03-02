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Число погибших в результате теракта украинских диверсантов в Брянской области выросло до двух

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что число погибших в результате теракта украинских диверсантов в брянском селе Любечане выросло до двух.
Число погибших в результате теракта украинских диверсантов в Брянской области выросло до двух
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«По уточнённой информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя теракт в Брянской области, призвал «привлечь к ответу» семьи террористов, если они находятся в России.

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