Число погибших в результате теракта украинских диверсантов в Брянской области выросло до двух
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«По уточнённой информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения», — написал он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.
2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя теракт в Брянской области, призвал «привлечь к ответу» семьи террористов, если они находятся в России.