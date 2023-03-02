«Видели, что там сидят гражданские и дети»: Путин назвал терактом нападение украинских диверсантов в Брянской области

Владимир Путин назвал терактом нападение украинских диверсантов, которые нарушили государственную границу и обстреляли автомобиль с мирными жителями в селе Любечане Брянской области. По данным местных властей, в результате погибли два человека, ранение получил 11-летний ребёнок. По словам Путина, преступники видели, что в машине находятся гражданские лица и дети, но всё равно открыли огонь.

Украинские неонацисты, совершившие террористический акт на территории Брянской области РФ, ставят перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, своей истории, традиций, языка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника», прошедшей в режиме видеоконференции.

Обращаясь к педагогам, глава государства отметил, что ими воспитаны солдаты и офицеры армии России, которые в данный момент мужественно и героически исполняют свой долг, защищая наших людей от неонацистов и террористов.

«Таких, которые восемь лет мучили и убивали людей в Донбассе, таких, которые в Москве убили Дарью Дугину, таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление: проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, — «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним», — сказал Путин.

«Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится — мы их дожмём», — подчеркнул президент России.

Путин назвал терактом случившееся в Брянской области

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков акцентировал, что Владимир Путин получает постоянные доклады по ситуации от главы ФСБ Александра Бортникова, министра обороны Сергея Шойгу, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, а также от губернатора Брянской области Александра Богомаза. Как говорил официальный представитель Кремля, принимаются меры для того, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ.

Наряду с этим в ФСБ сообщили, что ситуация в населённых пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов.

«Проводится проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идёт разминирование», — говорится в сообщении.

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Напомним, утром 2 марта произошло проникновение диверсионно-разведывательной группы с территории Украины в село Любечане Климовского района Брянской области. Согласно информации, злоумышленники обстреляли автомобиль, в котором находились дети.

По последним данным, погибли двое мужчин, ранение получил мальчик 2012 года рождения. Ребёнок госпитализирован в Брянскую областную больницу, угрозы жизни нет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Между тем глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после инцидента в Брянской области на полуострове принимаются необходимые меры безопасности, силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз.

«Зеленский идёт по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам», — написал он в своём Telegram-канале.

В свою очередь, руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости «самым суровым образом» разобраться со всеми участниками нападения в Брянской области, а также «привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России».

«Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят», — написал он в Telegram.

По мнению Кадырова, также следовало бы ввести в некоторых регионах РФ «военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего».

«Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», — пояснил глава Чечни.