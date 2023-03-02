«Видели, что там сидят гражданские и дети»: Путин назвал терактом нападение украинских диверсантов в Брянской области
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Украинские неонацисты, совершившие террористический акт на территории Брянской области РФ, ставят перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, своей истории, традиций, языка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника», прошедшей в режиме видеоконференции.
Обращаясь к педагогам, глава государства отметил, что ими воспитаны солдаты и офицеры армии России, которые в данный момент мужественно и героически исполняют свой долг, защищая наших людей от неонацистов и террористов.
«Таких, которые восемь лет мучили и убивали людей в Донбассе, таких, которые в Москве убили Дарью Дугину, таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление: проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, — «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним», — сказал Путин.
«Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится — мы их дожмём», — подчеркнул президент России.
- Путин назвал терактом случившееся в Брянской области
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков акцентировал, что Владимир Путин получает постоянные доклады по ситуации от главы ФСБ Александра Бортникова, министра обороны Сергея Шойгу, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, а также от губернатора Брянской области Александра Богомаза. Как говорил официальный представитель Кремля, принимаются меры для того, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ.
Наряду с этим в ФСБ сообщили, что ситуация в населённых пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов.
«Проводится проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идёт разминирование», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 2 марта произошло проникновение диверсионно-разведывательной группы с территории Украины в село Любечане Климовского района Брянской области. Согласно информации, злоумышленники обстреляли автомобиль, в котором находились дети.
По последним данным, погибли двое мужчин, ранение получил мальчик 2012 года рождения. Ребёнок госпитализирован в Брянскую областную больницу, угрозы жизни нет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Между тем глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после инцидента в Брянской области на полуострове принимаются необходимые меры безопасности, силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз.
«Зеленский идёт по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам», — написал он в своём Telegram-канале.
В свою очередь, руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости «самым суровым образом» разобраться со всеми участниками нападения в Брянской области, а также «привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России».
«Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят», — написал он в Telegram.
По мнению Кадырова, также следовало бы ввести в некоторых регионах РФ «военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего».
«Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», — пояснил глава Чечни.