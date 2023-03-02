Путин: российские военные мужественно исполняют свой долг в ходе СВО, защищая страну

Президент России Владимир Путин заявил, что российские солдаты и офицеры героически исполняют свой долг в ходе специальной военной операции, защищая людей от террористов.

«Сейчас, как мы знаем, солдаты и офицеры армии России, воспитанные нашей школой, нашими учителями, наставниками, мужественно, героически исполняют свой долг, защищают Россию, наших людей, защищают от неонацистов и террористов», — заявил Путин, обращаясь к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника» по видеосвязи.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие Сил специальных операций России проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей.