Шойгу: силы спецопераций в ходе СВО достигают поставленных руководством России целей

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие Сил специальных операций России в ходе спецоперации проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей.

«В ходе специальной военной операции военнослужащие сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели», — говорится в заявлении министра, его цитирует Министерство обороны.

Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днём сил специальных операций и поблагодарил их за самоотверженную службу.

Президент России Владимир Путин также поздравил с профессиональным праздником бойцов Сил специальных операций России.

Он отметил, что российские военные доказали в боях свои доблесть и мужество.