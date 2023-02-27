Шойгу: силы спецопераций в ходе СВО достигают поставленных руководством России целей
- РИА Новости
«В ходе специальной военной операции военнослужащие сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели», — говорится в заявлении министра, его цитирует Министерство обороны.
Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днём сил специальных операций и поблагодарил их за самоотверженную службу.
Президент России Владимир Путин также поздравил с профессиональным праздником бойцов Сил специальных операций России.
Он отметил, что российские военные доказали в боях свои доблесть и мужество.