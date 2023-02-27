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Путин: российские военные доказали в боях свою доблесть и мужество

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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником бойцов Сил специальных операций России.
Путин: российские военные доказали в боях свою доблесть и мужество
  • РИА Новости

«Ваш жизненный выбор — путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что российские военные выполняют приказ до конца, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы «Россию, наших граждан и нашу землю».

21 февраля российский президент в ходе послания Федеральному собранию объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе.

Он заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции (СВО).

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