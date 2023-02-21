Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию минуту молчания по погибшим в Донбассе
- РИА Новости
«Я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей», — сказал он.
Путин подчеркнул, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.
Церемония оглашения послания проходит в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.