Узнать больше

Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию минуту молчания по погибшим в Донбассе

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе.
Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию минуту молчания по погибшим в Донбассе
  • РИА Новости

«Я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей», — сказал он.

Путин подчеркнул, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.

Церемония оглашения послания проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить