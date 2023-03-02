Аксёнов сравнил Зеленского с Басаевым после нападения на Брянскую область

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «идёт по стопам» Шамиля Басаева и закончит так же, как и он.

«Зеленский «идёт по стопам» Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам. В Крыму принимаются необходимые меры безопасности, наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз», — написал он в своём Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.