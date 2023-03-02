Аксёнов сравнил Зеленского с Басаевым после нападения на Брянскую область
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«Зеленский «идёт по стопам» Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам. В Крыму принимаются необходимые меры безопасности, наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз», — написал он в своём Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.
2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.