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Аксёнов сравнил Зеленского с Басаевым после нападения на Брянскую область

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «идёт по стопам» Шамиля Басаева и закончит так же, как и он.
Аксёнов сравнил Зеленского с Басаевым после нападения на Брянскую область
  • globallookpress.com
  • © Efrem Lukatsky

«Зеленский «идёт по стопам» Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам. В Крыму принимаются необходимые меры безопасности, наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз», — написал он в своём Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов. 

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