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Путин заявил, что Россия до конца дожмёт украинских неонацистов

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия до конца дожмёт украинских неонацистов.

«Это насилие, настоящее преступление, совершают как раз неонацисты... и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимание. Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмём», — сказал он.

Ранее Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов. 

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