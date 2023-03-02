МИД: Россия направит в ООН данные об атаке украинских боевиков в Брянской области

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что постпредство России при ООН в ближайшее время направит во всемирную организацию данные об атаке украинских боевиков в Брянской области.

Об этом она написала в Telegram.

«Постпредство России при ООН в ближайшее время направит информацию», — сообщила она.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.