Путин наградил медалью мальчика, который спас детей во время теракта в Брянской области

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Фёдора из Брянской области, который спас двух других детей во время атаки украинских диверсантов в Климовском районе региона.

РИА Новости

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Симоненко Фёдора Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоропская средняя общеобразовательная школа» Климовского района Брянской области», — говорится в указе главы государства. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Фёдор награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за проявление героизма. Мама девочки, которую 2 марта спас 11-летний Федя во время теракта в Брянской области, поблагодарила мальчика. 2 марта с Украины в Климовский район Брянской области проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли. Позднее ФСБ показала видео обстрелянных украинскими диверсантами автомобилей.