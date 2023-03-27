Путин наградил медалью мальчика, который спас детей во время теракта в Брянской области

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Фёдора из Брянской области, который спас двух других детей во время атаки украинских диверсантов в Климовском районе региона.
Путин наградил медалью мальчика, который спас детей во время теракта в Брянской области
  • РИА Новости

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Симоненко Фёдора Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоропская средняя общеобразовательная школа» Климовского района Брянской области», — говорится в указе главы государства.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Фёдор награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за проявление героизма.

Мама девочки, которую 2 марта спас 11-летний Федя во время теракта в Брянской области, поблагодарила мальчика.

2 марта с Украины в Климовский район Брянской области проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли. Позднее ФСБ показала видео обстрелянных украинскими диверсантами автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить