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Мама спасённой во время теракта в Брянской области девочки поблагодарила Фёдора за спасение дочери

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Мама девочки, которую 2 марта спас 11-летний Федя во время теракта в Брянской области, совершённого украинскими боевиками, поблагодарила мальчика за спасение дочери.

«Фёдору я очень благодарна, что не растерялся, благодарна маме за такого сына. Просто молодец, он ангел-хранитель наших детей», — сказала она.

Она рассказала, что дети знакомы с детства и ходили в одну сельскую школу, пока её не закрыли.

Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

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