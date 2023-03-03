Мама спасённой во время теракта в Брянской области девочки поблагодарила Фёдора за спасение дочери
«Фёдору я очень благодарна, что не растерялся, благодарна маме за такого сына. Просто молодец, он ангел-хранитель наших детей», — сказала она.
Она рассказала, что дети знакомы с детства и ходили в одну сельскую школу, пока её не закрыли.
Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.
По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.