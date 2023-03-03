Спасшего девочек при теракте в Брянской области мальчика наградили медалью «Доблесть и отвага»

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награждён мальчик Фёдор, который проявил героизм во время теракта в Климовском районе Брянской области.

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награждён... житель Брянской области Фёдор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, во время нападения украинских террористов Фёдор не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооружённые мужчины в этот момент открыли стрельбу по безоружным детям.

«Фёдор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места. Смелость и решительность Фёдора спасли жизнь детям, оказавшимся в опасности», — указали в СК.

Ранее мама девочки, которую 2 марта спас 11-летний Федя во время теракта в Брянской области, совершённого украинскими боевиками, поблагодарила мальчика за спасение дочери.