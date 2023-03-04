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Мальчик Фёдор рассказал о ранении украинскими диверсантами при атаке в Брянской области

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Фёдор из Брянской области, который получил ранение во время атаки диверсантов из Украины, в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о своём ранении.
Мальчик Фёдор рассказал о ранении украинскими диверсантами при атаке в Брянской области
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Фёдор отметил, что понял: на месте не надо сидеть, а лучше идти.

«Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля», — рассказал мальчик.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Фёдор награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за проявление героизма во время теракта в Климовском районе Брянской области.

Главный врач детской областной больницы Виктор Алекса сообщил, что состояние мальчика на второй день после операции расценивается как тяжёлое.

Он добавил, что у Фёдора сохраняется болевой синдром, при этом медики стараются активизировать ребёнка, чтобы он двигал руками, ногами и дышал поглубже.

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