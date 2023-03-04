Врач Алекса сообщил, что состояние раненного диверсантами под Брянском ребёнка тяжёлое
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, послеоперационный период протекает без особенностей.
Алекса добавил, что у Фёдора сохраняется болевой синдром, при этом медики стараются активизировать ребёнка, чтобы он двигал руками, ногами и дышал поглубже.
Ранее стало известно, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина мальчик Фёдор награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Он проявил героизм во время теракта в Климовском районе Брянской области.