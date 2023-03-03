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МИД России: убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия

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RT
Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия.
МИД России: убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщили в МИД России.

«Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД России отметили, что в связи с этим возникает вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников преступлений и спонсоров терроризма.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, ребёнок был ранен.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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