МИД России: убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия

Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия.

Об этом сообщили в МИД России.

«Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД России отметили, что в связи с этим возникает вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников преступлений и спонсоров терроризма.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, ребёнок был ранен.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.