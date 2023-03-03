МИД России: убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщили в МИД России.
«Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД России отметили, что в связи с этим возникает вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников преступлений и спонсоров терроризма.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, ребёнок был ранен.
Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.