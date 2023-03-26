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МВД России объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Кирилла Канахина

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МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область.
МВД России объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Кирилла Канахина
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Канахина.

При этом неизвестно, по какой статье его разыскивают.

Также стало известно, что МВД объявило в розыск экстремиста Дениса Никитина (Капустина), подозреваемого в организации теракта в Брянской области.

2 марта появилась информация, что с Украины в Климовский район Брянской области проникли диверсанты.

В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.

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