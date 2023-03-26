МВД России объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Кирилла Канахина
- Gettyimages.ru
Об этом, как пишет РИА Новости, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Канахина.
При этом неизвестно, по какой статье его разыскивают.
Также стало известно, что МВД объявило в розыск экстремиста Дениса Никитина (Капустина), подозреваемого в организации теракта в Брянской области.
2 марта появилась информация, что с Украины в Климовский район Брянской области проникли диверсанты.
В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.