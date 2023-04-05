ФСБ: украинский легкомоторный самолёт упал в Брянской области, пилот задержан
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
В сообщении говорится, что российские пограничники 5 апреля зафиксировали нарушение госграницы России украинским легкомоторным самолётом.
«Самолёт по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населённого пункта Бутовск Брянской области», — заявили в погрануправлении ФСБ.
Днём 5 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке заминированного дрона в Суземском районе.