ФСБ: украинский легкомоторный самолёт упал в Брянской области, пилот задержан

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RT
Погрануправление ФСБ сообщило, что украинский легкомоторный самолёт упал в Брянской области, пилота воздушного судна задержали.
ФСБ: украинский легкомоторный самолёт упал в Брянской области, пилот задержан
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

В сообщении говорится, что российские пограничники 5 апреля зафиксировали нарушение госграницы России украинским легкомоторным самолётом.

«Самолёт по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населённого пункта Бутовск Брянской области», — заявили в погрануправлении ФСБ.

Днём 5 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке заминированного дрона в Суземском районе.

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