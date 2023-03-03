«Очень важный вопрос»: Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищённость объектов

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ меры по защите объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов, от терроризма. Ранее, в феврале, состоялось заседание НАК, на которой рассматривалось усиление антитеррористической защищённости объектов, а также вопросы профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность.

В пятницу, 3 марта, Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — заявил президент России.

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме, о чём ранее говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В нём участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Путин предложил Совбезу России обсудить антитеррористическую защищённость объектов

В прошлом месяце, 14 февраля, состоялось заседание Национального антитеррористического комитета, в котором приняли участие члены комитета, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. На мероприятии, которое проходило под руководством директора ФСБ Александра Бортников, были рассмотрены «вопросы усиления антитеррористической защищённости объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность».

28 февраля Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, поручил усилить контроль над участком границы между Россией и Украиной.

«Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развёрнута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооружённых Сил и Росгвардии. Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — говорил он.

Теракт в Брянской области

2 марта украинские диверсанты проникли в Климовский район Брянской области. Жертвами их вылазки стали двое местных жителей. В МИД России подчеркнули, что злоумышленники использовали натовское оружие.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Как отметили в Кремле, после случившегося будут приняты необходимые меры. «Будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Следственный комитет РФ направил на место происшествия следственную группу, в которую вошли эксперты центрального аппарата, для проведения необходимого комплекса действий, направленных на установление обстоятельств случившегося и привлечения к ответственности виновных.

Кроме того, в СК возбудили уголовные дела по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества.

В ходе нападения украинских диверсантов огнестрельное ранение в спину получил мальчик Фёдор 2012 года рождения. При этом он вывел из-под обстрела со стороны боевиков двух девочек. После инцидента юношу доставили в больницу, где была проведена операция по извлечению пули.

Отметим, что власти Брянской области собирают документы для награждения ребёнка медалью «За отвагу». При этом Фёдора по поручению председателя СК Александра Бастрыкина наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за проявленный героизм и самоотверженность.

Как рассказала старшая сестра Феди, мальчик был очень спокоен даже после ранения: «У меня истерика, он говорит: «Успокойся, моя хорошая, всё нормально».

В свою очередь, мама одной из спасённых девочек, Валентина, в разговоре с Ruptly выразила ему благодарность.

«Фёдору я очень благодарна, что не растерялся, благодарна маме за такого сына. Просто молодец, он ангел-хранитель наших детей», — сказала женщина.