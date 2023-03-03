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Путин предложил Совбезу России обсудить антитеррористическую защищённость объектов

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Президент России Владимир Путин в начале оперативного совещания с членами Совбеза России предложил обсудить антитеррористическую защищённость объектов.
Путин предложил Совбезу России обсудить антитеррористическую защищённость объектов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал Путин.

Он отметил, что докладчик — министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что основная часть совещания президента России с членами Совбеза пройдёт в закрытом режиме.

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