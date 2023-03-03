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Песков заявил, что совещание Путина с членами Совбеза будет в закрытом режиме

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Основная часть совещания президента России Владимира Путина с членами Совбеза пройдёт в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что совещание Путина с членами Совбеза будет в закрытом режиме
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Сегодня в середине дня Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

Песков предположил, что основная часть совещания пройдёт в закрытом формате.

«Иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Но, конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Путина сообщал, что в плане на 3 марта есть совещание президента с постоянными членами СБ России.

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