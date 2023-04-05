В районе Северска Донецкой Народной Республики: российские войска сорвали контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка войск «Центр» огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем сорвала контратаку ВСУ в районе населённого пункта Северск (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, на Донецком направлении были уничтожены более 410 украинских военнослужащих и наёмников. Также в ДНР истребителями ВКС России был сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины и поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Подразделения российских войск сорвали контратаку украинских вооружённых формирований на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» сорвана контратака противника в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В свою очередь, корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал видео с участием экипажа танка Т-72, который уничтожил целый отряд солдат ВСУ в лесах на Краснолиманском направлении.

«Изначально задача была другая — прикрыть эвакуацию наших раненых и подавить вражеский огонь. Выдержав попадание противотанковой гранаты, танк отдельного штурмового батальона «Урал» (ЦВО) методично уничтожил практически всё сооружение и личный состав врага. Ювелирная работа от командира танка и бронегруппы «Кащей». И уже в который раз», — отметил военкор.

Как сообщил представитель Минобороны РФ, на Донецком направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Южная», ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии уничтожены свыше 410 украинских военнослужащих и наёмников, выведены из строя два бронетранспортёра, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области. При этом ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки «Западная» ликвидированы до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» уничтожены до 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ. Также пресечена деятельность трёх украинских ДРГ.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

Кроме того, в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Также в районе населённого пункта Селидово истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Средствами ПВО перехвачены 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одна противорадиолокационная ракета HARM и 22 украинских беспилотных летательных аппарата.

Запорожская область

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» предположил, что ВСУ начнут контрнаступление на Запорожском направлении с массированных обстрелов.

«Я думаю, подтверждением начала так называемого контрнаступа будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядов и ракет из РСЗО типа HIMARS и так далее. После чего — удары дронами-камикадзе с технологией FPV, то есть управляемыми, точными. И уже только тогда включатся бронетехника и пехота. Примерно такой сценарий. Но, опять же, военным виднее. Но те действия, которые происходят со стороны противника, подтверждают именно их намерения наступать», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские военные уже пытаются «прощупать слабые места» линии обороны в Запорожской области, проводя разведку боем.

Ранее Рогов сообщал, что киевский режим завершил подготовку к наступлению в Запорожской области: «Они готовы и ждут отмашки. Всё может произойти в любой момент».