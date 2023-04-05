Командир «Ахмата» Алаудинов назвал захват Крыма сверхъестественной для ВСУ задачей

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Украинские военные накопили три армейских корпуса для нападения на Крым, этих резервов не хватит, чтобы «захватить» полуостров. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Командир «Ахмата» Алаудинов назвал захват Крыма сверхъестественной для ВСУ задачей
  • РИА Новости

«Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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