Российские военные сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР

Группировка российских войск «Центр» сорвала попытку контратаки в районе Северска со стороны ВСУ и уничтожила более 80 военнослужащих противника.

«Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» сорвана контратака противника в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что российские войска также поразили подразделения ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, украинские войска потеряли более 80 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30 и боевой бронеавтомобиль.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила в небе над ДНР украинский самолёт МиГ-29.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили принадлежащий украинской армии вертолёт Ми-24 на Запорожском направлении.