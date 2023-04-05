Российские военные сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР
- РИА Новости
«Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» сорвана контратака противника в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что российские войска также поразили подразделения ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, украинские войска потеряли более 80 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30 и боевой бронеавтомобиль.
Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила в небе над ДНР украинский самолёт МиГ-29.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили принадлежащий украинской армии вертолёт Ми-24 на Запорожском направлении.