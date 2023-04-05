Рогов: ВСУ могут начать контрнаступление на Запорожском фронте с массированных обстрелов

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ВСУ могут начать контрнаступление на Запорожском фронте с массированных обстрелов. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».
Рогов: ВСУ могут начать контрнаступление на Запорожском фронте с массированных обстрелов
  • AP
  • © Libkos

«Я думаю, подтверждением начала так называемого контрнаступа будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядом и ракет из РСЗО типа HIMARS и так далее. После чего — удары дронами-камикадзе с технологией FPV — то есть управляемыми, точными. Затем уже только тогда включится бронетехника и пехота. Примерно такой сценарий», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее он высказал мнение, что украинские военные завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области.

Американский постпред при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединённые Штаты ожидают в ближайшие недели начала контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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