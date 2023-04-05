Рогов заявил, что ВСУ завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области

Украинские военные завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что украинская сторона стянула в регион немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.

«Они готовы и ждут отмашки. Всё может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага», — приводит РИА Новости заявление Рогова.

Также он сообщил, что слухи о подготовке к эвакуации местного населения Запорожской области — ложь, призванная посеять панику среди населения.