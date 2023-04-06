Депутат Чепа: заявления о переговорах Украина делает только по указке Вашингтона

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Андрея Сибиги о готовности к переговорам с Россией по Крыму в случае, если ВСУ дойдут до границ полуострова.

«О том, что Украина «захватит» Крым, назывались неоднократно даты. Это было: лето прошлого года, начало осени, потом начало этого года. Неоднократно слышали мы заявления различных политических руководителей о том, что они собираются это делать», — заявил парламентарий.

Чепа также отметил, что заявления о переговорах Украина делает только по указке Вашингтона.

«Они приступят к переговорам тогда и на тех условиях, на каких скажет Госдеп. И будут выполнять то, что им там говорят. Поэтому слушать каких-то советников — это ни о чём», — заключил он.

Ранее замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил о готовности к переговорам с Россией по Крыму в случае, если ВСУ дойдут до границ полуострова.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет исключил любые переговоры по статусу Крыма.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.