Против течения: в конгрессе США призвали прекратить финансирование конфликта на Украине

Соединённые Штаты должны прекратить выделять значительные средства Украине, поскольку американские граждане сейчас испытывают экономические трудности, заявил член палаты представителей республиканец Пол Госар. Ранее группа конгрессменов направила Джо Байдену письмо, в котором констатировала, что политика санкций против России и неограниченной военной помощи Киеву продлевает конфликт и не способствует деэскалации. Эксперты указывают, что пока таких политиков в США меньшинство и администрация Байдена не готова к ним прислушиваться, однако Белому дому придётся это сделать, когда подобную точку зрения будет высказывать критическое большинство представителей американского истеблишмента.

США должны ввести мораторий на помощь иностранным государствам, в том числе из-за многомиллиардных дотаций Украине на фоне экономических проблем в Штатах, заявил конгрессмен-республиканец от Аризоны Пол Госар.

«Всё это в то время, когда американцы с трудом могут одновременно позволить себе продукты питания и бензин. Мы должны прекратить финансировать эту войну. Нам нужен мораторий на помощь иностранным государствам», — написал в Twitter член палаты представителей.

Так он прокомментировал информацию о том, что президент Владимир Зеленский и его окружение присвоили себе не менее $400 млн, выделенных Киеву для закупок дизельного топлива. Ранее об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Режим Байдена направил Украине около $200 млрд. Мы, народ, хотим наши деньги обратно», — добавил конгрессмен.

Инициативная группа

Госар не единственный американский политик, который в последнее время поднимает вопрос касательно беспрецедентной и бесконтрольной помощи, выделяемой администрацией Джо Байдена киевскому режиму.

На минувшей неделе группа из 19 конгрессменов Республиканской партии направила президенту открытое письмо, в котором они заявили, что не будут поддерживать неограниченную помощь Украине. Парламентарии подчеркнули, что решительно выступят против всех будущих пакетов помощи в отсутствие чёткой дипломатической стратегии, направленной на быстрое завершение украинского кризиса.

Заседание конгресса США

AFP

© Chip Somodevilla / Getty Images

В своём письме республиканцы называют конфликт «прокси-войной» с Россией. По их мнению, ситуация не отвечает стратегическим интересам США и может выйти из-под контроля. Они также подчёркивают, что проводимая администрацией Байдена политика санкций и затяжной помощи Киеву приводит только к продолжению конфронтации.

«Существуют надлежащие способы, посредством которых США могут оказывать содействие народу Украины, но неограниченные поставки вооружений в поддержку бесконечной войны — не один из них. Нашим национальным интересам и национальным интересам украинского народа лучше всего служит стимулирование переговоров, которые срочно необходимы для урегулирования данного конфликта», — говорится в документе.

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В начале года один из подписантов, сенатор Дж. Д. Вэнс, уже направлял в Белый дом письмо с призывом предоставить полный отчёт о помощи Украине, так как американский народ имеет право знать, куда тратятся его деньги и не разворовываются ли они коррупционерами.

Среди политиков, подписавших новое письмо, была и конгрессмен Марджори Тейлор Грин. Она остаётся одним из наиболее последовательных противников выделения многомиллиардной помощи Киеву и неоднократно призывала полностью прекратить поддержку украинской стороны.

В начале апреля Грин в эфире телеканала CBS News заявила, что Украина «не 51-й штат» США, который бы заслуживал выделения таких колоссальных средств на фоне многочисленных проблем самих Штатов.

«Мы по уши в грязи. У нас долг $31 трлн. Мы не защищаем собственные границы. Мы игнорируем проблемы собственного народа. США следует добиваться мира на Украине, а не финансировать опосредованную войну с Россией», — сказала Грин.

Непопулярная позиция

Как отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, конгрессмен Пол Госар и другие критики администрации Байдена в вопросе выделения помощи Украине пока что, к сожалению, находятся в меньшинстве.

«Такие призывы озвучиваются небольшой группой американских законодателей. Общее количество политиков, которые открыто высказывают такую точку зрения, — около 20 человек, это меньше 10% от общего числа законодателей. Преимущественно это республиканцы, то есть представители партии, находящейся в оппозиции к Байдену. Однако идея о неправомерности позиции, которую занял Белый дом по Украине, всё-таки потихоньку пробивает себе дорогу. Но путь предстоит ещё долгий», — подчеркнул политолог.

Американское оружие на Украине

AP

© Roland Balik / U.S. Air Force

Он добавил, что республиканцы ориентируются на чаяния своего основного электората, который из-за действий демократической администрации Байдена сейчас оказался не в лучшем положении.

«Экономическая ситуация в США не улучшается, сохраняется проблема подъёма верхнего потолка госдолга страны. Существуют и бюджетные проблемы. На этом фоне политики начинают свои президентские кампании. Всё это обуславливает рост внимания к различным аспектам политики США, и внешнеполитические вопросы также становятся элементом внутриполитической борьбы», — рассказал эксперт.

Однако политики, которые оспаривают действия администрации Байдена в отношении Украины, появляются и в рядах Демократической партии, отметил Юрий Рогулёв.

«Я имею в виду Роберта Кеннеди — младшего, который заявил о своём желании бороться за пост президента. Так что тема пробивает себе дорогу», — пояснил собеседник RT.

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Напомним, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди демократ Роберт Кеннеди — младший объявил о своём участии в предвыборной гонке за пост президента США. По его мнению, своими действиями Белый дом сближает Россию и Китай и это противоречит американским интересам. Политик отметил, что поддержка Украины со стороны США должна носить гуманитарный характер.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что администрация Байдена не откажется от поддержки киевского режима даже на фоне появляющихся сообщений о воровстве средств, которые возмутили конгрессмена Госара и других республиканцев.

«Белый дом в курсе, сколько украл Владимир Зеленский и его команда. Зная методы работы Вашингтона, они не препятствуют этому, чтобы иметь на него компромат и при случае официально обвинить в коррупции и лишить привилегированного положения. Это обычная американская практика. Для них $400 млн — это приемлемая сумма. Даже если бы она была больше, это бы не повлияло на ситуацию с выделением помощи Киеву», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Он добавил, что в обеих главных партиях США появляются политики, призывающие сократить или прекратить выделение многомиллиардной помощи Киеву, однако этой позиции придерживаются далеко не все конгрессмены.

«Ситуация не изменится, пока не наберётся критическое большинство политиков, которые бы придерживались такой точки зрения. Давайте вспомним времена Трампа, когда он хотел повлиять на выделение помощи Украине, — ему не дали этого сделать», — пояснил эксперт.

Республиканцы чувствуют, что план администрации Байдена не дал ожидаемых результатов в виде поражения России на поле боя на Украине, и активнее атакуют Белый дом в преддверии выборов, считает Брутер.

«Сейчас Белый дом обеспокоен, что Киев никак не может начать долгожданное наступление, которому всё время что-то мешает, и непонятно, к какому результату оно приведёт. Однако администрация Байдена считает, что принимать дальнейшие решения можно будет только после того, как будет разыгран этот сценарий. До этого ситуация с военной помощью Украине не изменится», — заключил собеседник RT.