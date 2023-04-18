«Далеки от реальности»: Пентагон отрицает участие военных США в боевых действиях на Украине

Американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. Он подчеркнул, что у Соединённых Штатов нет боевых подразделений на Украине, а Пентагон не проводит боевые операции против российских войск. Ранее в сети появились якобы секретные документы Пентагона, согласно которым на территории Украины находятся представители сил специального назначения стран НАТО, в том числе США. Военные эксперты отмечают, что участие американских военных в конфликте на Украине в качестве «добровольцев», отставников, наёмников уже является очевидным фактом.

Американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

«У Соединённых Штатов нет боевых сил на Украине. Мы не проводим каких-либо боевых операций против каких-либо российских сил. Наше внимание на 100% сосредоточено на предоставлении поддержки Украине и оказании ей помощи в области безопасности, которая необходима ей для защиты», — сообщил изданию Washington Examiner пресс-секретарь Пентагона.

Так Райдер прокомментировал тиражируемую западными СМИ информацию из якобы секретных документов Пентагона, которые ранее оказались в открытом доступе. Согласно данным из этих документов, на территории Украины может находиться спецназ ВС США и других стран НАТО.

Секрет Полишинеля

Напомним, что ранее в сети были опубликованы якобы засекреченные документы Пентагона, в которых среди прочего содержится секретная информация о ходе боевых действий на Украине. Точное число документов, оказавшихся в открытом доступе, неизвестно. При этом были опубликованы не сами документы, а их фотографии.

Из этих документов следует, что на территории Украины находятся представители сил специального назначения стран НАТО, которые на официальном уровне опровергают своё участие в конфликте. Судя по материалам, датированным февралём и мартом 2023 года, США отправили на Украину 14 военнослужащих специальных сил назначения.

Здание Пентагона в США

Gettyimages.ru

© Alex Wong

Публикация этих данных вызвала волну критики в адрес администрации Байдена: политики (в основном республиканцы) требовали прояснить степень вовлечения США в конфликт на Украине. Так, конгрессмен Марджори Тейлор Грин написала письмо главе Пентагона Ллойду Остину. В нём она требовала ответить, отправлял ли президент США Джо Байден военных в официальном статусе на Украину без одобрения конгресса, что является нарушением американского законодательства.

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Известный телеведущий Такер Карлсон, последовательно критикующий Белый дом за его участие в украинском конфликте, также прокомментировал обнародованную информацию, заявив, что она подтверждает прямое вовлечение США в военные действия.

«Слайды демонстрируют, что это не война Украины. Это наша война. Соединённые Штаты в качестве воюющей стороны принимают прямое участие в войне против России. В этот самый момент американские солдаты сражаются с российскими солдатами. Так что это не региональный конфликт в Восточной Европе. Это «горячая» война между двумя основными ядерными сверхдержавами планеты», — подчеркнул Карлсон.

Позднее, комментируя эти документы, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что бойцы американских сил спецназначения в небольшом количестве присутствуют на территории посольства США в Киеве.

«Не стану говорить о конкретных цифрах или других подобных вещах. Но… при посольстве присутствует небольшой военный контингент США, связанный с офисом атташе по вопросам обороны, чтобы помочь нам с работой над подотчётностью материалов, поступающих на Украину и исходящих из страны. Так что они закреплены за этим посольством и этим… атташе по вопросам обороны», — сказал Кирби.

Стоит отметить, что о присутствии на Украине американских военнослужащих в активном статусе ещё задолго до публикации «секретных» документов сообщали американские СМИ. Так, газета The New York Times в июне 2022 года со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что на Украине тайно действуют подразделения специального назначения ряда стран НАТО — так называемые коммандос из США, Великобритании, Франции, Канады и Литвы.

При этом The New York Times также утверждала, что эти военнослужащие якобы задействованы только в организации каналов поставок оружия и обучении ВСУ и не принимают участия в боевых действиях на линии соприкосновения.

«Далеки от реальности»

Военнослужащие США и других стран НАТО, несомненно, принимают участие в боевых действиях на Украине, однако в завуалированной форме, рассказал в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко. Представитель Пентагона делает лукавое заявление, имея в виду, что десяток охраняющих посольство США морпехов не участвуют в прямых боевых действиях против российских сил в зоне спецоперации, добавил эксперт.

«Американские военнослужащие на Украине участвуют в боевых действиях, имея фиктивный статус уволенных в запас, добровольцев, отставников, сотрудников гуманитарных миссий и т. п. Но мы должны понимать, что, например, применение систем спутниковой разведки НАТО не может осуществляться без участия специалистов Пентагона. Поэтому их постоянное присутствие на Украине исчисляется уже даже не десятками, а сотнями», — рассказал военный обозреватель.

Учения НАТО подо Львовом

AP

© Pavlo Palamarchuk

Белый дом предоставил дежурное опровержение, заявив, что американский спецназ находится только в Киеве, где охраняет посольство, напомнил Александр Хроленко.

«Но шила в мешке не утаишь. Понятно, что военнослужащие США тайно присутствуют на украинском театре военных действий — этому есть свидетельства, об этом говорили наши официальные лица. Поэтому все речи об обратном, звучащие с трибун Пентагона и Белого дома, далеки от реальности», — подчеркнул собеседник RT.

Что касается якобы секретных документов Пентагона, откуда черпается информация о действиях на Украине десятка американских спецназовцев, то эти материалы, скорее всего, являются попыткой американских спецслужб ввести в заблуждение и дезинформировать Россию, считает Александр Хроленко.

«Это, разумеется, организованный слив. Молодой человек из Национальной гвардии не мог иметь доступа к секретным документам Пентагона, ЦРУ и АНБ одновременно. Это игра спецслужб: пакет дезинформации, приправленный малозначительными фактами и банальностями. Ничего нового мир из этих документов не узнал. Это попытка управлять событиями, попытка корректировать те процессы, которые идут на Украине и вокруг неё», — отметил военный эксперт.

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При этом США явно не заинтересованы в том, чтобы переступать черту и отправлять своих военных на Украину официально, добавил Александр Хроленко.

«США не заинтересованы в этом, так как это будет означать ядерный конфликт. Они не хотят ввязываться из-за какой-то Украины в третью мировую войну в ядерном формате. Пока что она идёт опосредованно — не всех на Западе это устраивает, но США такой вариант подходит», — сказал аналитик.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отмечает, что американцы уже давно активно участвуют в подготовке украинских военных и в работе с разведданными.

«И в качестве наёмников американцы там действительно есть. Однако представитель Пентагона говорит о регулярных военнослужащих американской армии, которые вряд ли участвуют в военных действиях на передовой», — подчеркнул эксперт.

Вашингтон не станет рисковать, отправляя действующих военных в зону СВО на Украине, считает Владимир Батюк.