Член Совбеза России Иванов: утечка Пентагона не несёт практической пользы для Москвы

Практической пользы для России от «утечек» Пентагона нет, попавшая в СМИ информация не содержит ничего нового для российской стороны, заявил постоянный член Совета безопасности России, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире канала «Россия 24».

Скептицизм вызывает и то, что утечка тиражировалась в СМИ, отметил он.

«У меня до последнего времени вообще сильные сомнения, что это всё фейк. Во-первых, способ утечки, а, во-вторых, самое главное, из всего объёма материалов, из того, что я видел, по-настоящему ничего секретного я не увидел, большого, огромного интереса и практической пользы для России во всех этих сливах или утечках, называйте как угодно», — цитирует его ТАСС.

В МИД России также не исключили, что утечка секретных документов Пентагона может быть намеренным вбросом для дезинформации.