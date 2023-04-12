Рябков не исключил, что утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом

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Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что утечка секретных документов Пентагона может быть намеренным вбросом для дезинформации.
Рябков не исключил, что утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом
  • РИА Новости

«У нас нет позиции. Наверное, кому-то интересно посмотреть эти документы, если это вообще документы, может быть, это фейк, целенаправленный вброс», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рябкова, США могут применять против России такие приёмы и вводить в заблуждение.

«Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы», — подчеркнул он.

Ранее Reuters со ссылкой на документы, попавшие в сеть в результате утечки, сообщило, что власти Сербии не исключают возможности поставки на Украину летальных вооружений.

Сербский министр обороны Милош Вучевич опроверг эту информацию.

Американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

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