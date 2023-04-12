Рябков не исключил, что утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом

Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что утечка секретных документов Пентагона может быть намеренным вбросом для дезинформации.

«У нас нет позиции. Наверное, кому-то интересно посмотреть эти документы, если это вообще документы, может быть, это фейк, целенаправленный вброс», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рябкова, США могут применять против России такие приёмы и вводить в заблуждение.

«Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы», — подчеркнул он.

Ранее Reuters со ссылкой на документы, попавшие в сеть в результате утечки, сообщило, что власти Сербии не исключают возможности поставки на Украину летальных вооружений.

Сербский министр обороны Милош Вучевич опроверг эту информацию.

Американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).