В офисе Зеленского утечку планов ВСУ в сеть назвали фотошопом

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали фотошопом утечку в соцсети планов украинской армии по контрнаступлению.

Такое заявление опубликовал в своём Twitter советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, «Москве очень хочется сорвать контрнаступление» ВСУ, что стало причиной «фотошопа и виртуальных псевдосливов».

Он добавил, что подлинные планы Киева вскоре можно будет увидеть на поле боя.

Американская газета The New York Times ранее сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

Также 7 апреля Зеленский обсудил на заседании Ставки вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ.

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