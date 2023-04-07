Зеленский на заседании Ставки обсудил предотвращение утечек о планах ВСУ
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«Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины», — сообщила пресс-служба Зеленского.
На встрече также обсуждалась тема формирования и укомплектования вооружением новых бригад.
Американская газета The New York Times ранее сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.