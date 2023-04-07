NYT: Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов о конфликте на Украине

Американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

Об этом сообщает New York Times.

В материале сказано, что власти США работают над удалением данных документов из социальных сетей, но пока это не получилось сделать.

«Нам известно о сообщениях в соцсетях, и наш департамент изучает этот вопрос», — сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Сабрина Сингх.

В конце февраля хакерская группа RaHDit опубликовала на портале «НемеZида» около 6 тыс. файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов»*.

В материале сказано, что также имеются данные о нарушениях, например списки тех, кто уходил в самоволку.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.